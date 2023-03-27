В МИД КНР оценили решение России разместить ядерное оружие в Белоруссии

Ядерная война никогда не должна быть развязана, стороны должны сосредоточиться на дипломатическом решении украинского кризиса, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, передает РИА Новости.

Так она прокомментировала решение России разместить в Белоруссии тактическое ядерное оружие. Она отметила, что сегодня все стороны «должны работать вместе, чтобы способствовать разрядке ситуации».

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Россия и Белоруссия договорились разместить тактическое ядерное оружие на территории республики, строительство хранилища для него будет завершено к 1 июня. Об этом 25 марта заявил российский президент Владимир Путин. Он отметил, что Александр Лукашенко давно ставит вопрос о возможности размещения на территории своей страны российского тактического ядерного оружия.

Больше всего решение возмутило Европу, в Вашингтоне же отреагировали более сдержанно.

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ФОТО: РИА Новости
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