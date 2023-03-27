В МИД КНР оценили решение России разместить ядерное оружие в Белоруссии

Россия и Белоруссия договорились разместить тактическое ядерное оружие на территории республики, строительство хранилища для него будет завершено к 1 июня. Об этом 25 марта заявил российский президент Владимир Путин. Он отметил, что Александр Лукашенко давно ставит вопрос о возможности размещения на территории своей страны российского тактического ядерного оружия.

Больше всего решение возмутило Европу, в Вашингтоне же отреагировали более сдержанно.

