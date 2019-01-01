В мире

В Мексике убили главу муниципалитета

6 мая23:28

Игнасио Перес Хирон, глава муниципалитета Альдама, стал жертвой неизвестных преступников. Тело политика, который с 4 мая считался пропавшим без вести, найдено в понедельник, сообщает ТАСС.

В начале апреля президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор признал трудности в борьбе с преступностью.

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ФОТО: lenta.newsper.net
ТЕГИ:Мексика

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