В МАГАТЭ призвали не наносить удары по реакторам Запорожской АЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призвал не наносить удары по инфраструктуре и персоналу Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), пишет РИА Новости.

СМИ: ВСУ пытались атаковать Запорожскую АЭС с помощью дрона

Гросси заявил о недопустимости ударов по реакторам, хранилищу отработанного топлива и персоналу. Об этом глава МАГАТЭ сказал в ходе выступления в Совбезе ООН.

Гендиректор организации ранее сообщил, что консультировался по безопасности ЗАЭС с руководством России и Украины.

Киев намерен устроить провокацию на атомной электростанции, отметил глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, украинские власти намерены обвинить в произошедшем Москву, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:ЗапорожьеМАГАТЭ

Горячие новости

Все новости

партнеры