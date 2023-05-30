В МАГАТЭ призвали не наносить удары по реакторам Запорожской АЭС

Гросси заявил о недопустимости ударов по реакторам, хранилищу отработанного топлива и персоналу. Об этом глава МАГАТЭ сказал в ходе выступления в Совбезе ООН.

Гендиректор организации ранее сообщил, что консультировался по безопасности ЗАЭС с руководством России и Украины.

Киев намерен устроить провокацию на атомной электростанции, отметил глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, украинские власти намерены обвинить в произошедшем Москву, передает «Радиоточка НСН».

