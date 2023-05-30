В МАГАТЭ призвали не наносить удары по реакторам Запорожской АЭС
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призвал не наносить удары по инфраструктуре и персоналу Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), пишет РИА Новости.
Гросси заявил о недопустимости ударов по реакторам, хранилищу отработанного топлива и персоналу. Об этом глава МАГАТЭ сказал в ходе выступления в Совбезе ООН.
Гендиректор организации ранее сообщил, что консультировался по безопасности ЗАЭС с руководством России и Украины.
Киев намерен устроить провокацию на атомной электростанции, отметил глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, украинские власти намерены обвинить в произошедшем Москву, передает «Радиоточка НСН».
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