В Латвии выявили два случая заражения штаммом «Омикрон»

В Латвии выявили первые случаи заражения новым штаммом коронавируса. Об этом рассказал руководитель национальной референтной лаборатории рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) Сергей Никишин.

Отмечается, что в стране официально зарегистрировали два случая заражения. По словам Никишина, сейчас проводится анализ еще трех подозрительных образцов.

Роспотребнадзор: нет доказательств того, что «омикрон» не опасен

В Латвии ввели ряд ограничительных мер, которые в большей степени затрагивают граждан, не сделавших прививку от COVID-19. В стране действует режим чрезвычайной ситуации.

Ранее Новый штамм коронавируса выявили в 57 государствах.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВакцинацияПрививкаКоронавирусОмикрон-штаммЛатвия
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