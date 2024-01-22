В Латвии признали Украину самой большой проблемой Евросоюза
По мнению граждан Латвии, Украина стала самой большой проблемой ЕС. В этом признались 42% жителей страны. Соответствующее исследование провел «Евробарометр» — официальная социологическая служба Еврокомиссии.
Согласно докладу, также значимыми проблемами население Латвии признает иммиграцию (24%), международные проблемы (24%) и увеличение стоимости жизни (22%).
При этом в целом в Евросоюзе Украина вызывает куда меньшее беспокойство — украинский кризис значимой проблемой считают 28% жителей ЕС.
Ранее сообщалось, что страны Запада могут лишить Украину помощи и разорвать финансовые связи с ней, если Киев продолжит атаковать Белгород.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru