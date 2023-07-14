В конгрессе США не поддержали поправку о запрете передачи кассетных снарядов ВСУ
Палата представителей конгресса США отклонила поправку к проекту оборонного бюджета (NDAA), вводящую запрет на передачу кассетных бомб Украине. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно итогам голосования, против инициативы выступили 276 конгрессменов, пишет RT. При этом за поправку было отдано 147 голосов.
Кроме того, члены палаты представителей отклонили поправки о прекращении выделения средств из бюджета на военную помощь Украине и сокращении такой поддержки, о непродлении действия программы ленд-лиза для Киева, о необходимости разъяснения администрацией США стратегии по отношению к Украине.
Между тем командующий группировкой «Таврия» Александр Тарнавский заявил, что ВСУ уже получили от США кассетные боеприпасы, руководство армии принимает решение об их использовании, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru