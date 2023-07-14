Согласно итогам голосования, против инициативы выступили 276 конгрессменов, пишет RT. При этом за поправку было отдано 147 голосов.

Кроме того, члены палаты представителей отклонили поправки о прекращении выделения средств из бюджета на военную помощь Украине и сокращении такой поддержки, о непродлении действия программы ленд-лиза для Киева, о необходимости разъяснения администрацией США стратегии по отношению к Украине.

Между тем командующий группировкой «Таврия» Александр Тарнавский заявил, что ВСУ уже получили от США кассетные боеприпасы, руководство армии принимает решение об их использовании, пишет «Свободная пресса».

