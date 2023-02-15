В Конгрессе предупредили о вероятности скорого дефолта США
Через несколько месяцев Соединенные Штаты могут столкнуться в дефолтом. С предупреждением выступило Бюджетное управление американского Конгресса, передает агентство «Прайм».
Дефолт США может наступить между июлем и сентябрем 2023 года, считают в управлении.
Это произойдет, если не будет принято решение о повышении лимитов государственного долга, заявили в Конгрессе. В четвертом квартале текущего финансового года правительство может исчерпать возможности для привлечения заимствований, отметили в парламенте США.
Члены Республиканской партии в Палате представителей готовят чрезвычайный план, если законодатели не смогут договориться с администрацией президента Джо Байдена о повышении потолка госдолга, сообщала ранее газета The Washington Post.
В октябре 2022 года государственный долг США превысил $31 трлн. Это рекордный показатель в истории страны, пишет НСН.
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