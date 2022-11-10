В Китае стартовала основная часть глобальной онлайн-распродажи по случаю Дня холостяка
Основная часть 14-й ежегодной глобальной онлайн-распродажи по случаю Дня холостяка стартовала в Китае, в этом году в ней принимают участие более 290 тысяч брендов из 90 стран и регионов, сообщает агентство «Прайм».
Компания Alibaba в этом году обещает свыше 17 миллионов выгодных предложений в 7 тысячах категорий для более чем 1 миллиарда активных покупателей онлайн-платформ Tmall и Taobao. Еще больший выбор брендов ждет участников торговой площадки Alibaba Tmall Global.
«В этом году будет самый разнообразный ассортимент продукции за всю историю проведения мероприятия», - заявил глава Центра отраслевого развития и эксплуатации торговых онлайн-площадок Taobao и Tmall Чуй Сюэ.
В прошлом году объемы продаж на электронных торговых площадках Alibaba побили все предыдущие рекорды. За период распродажи с 1 по 3, и 11 ноября оборот от продаж товаров и услуг, торговых интернет-площадок компании достиг 540,3 миллиарда юаней (84,54 миллиарда долларов), в распродаже приняли участие почти 290 тысяч брендов.
Ранее стало известно, что абоненты МегаФона получат безлимитный доступ к маркетплейсам в день распродаж 11 ноября, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru