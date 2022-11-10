В Китае стартовала основная часть глобальной онлайн-распродажи по случаю Дня холостяка

Основная часть 14-й ежегодной глобальной онлайн-распродажи по случаю Дня холостяка стартовала в Китае, в этом году в ней принимают участие более 290 тысяч брендов из 90 стран и регионов, сообщает агентство «Прайм».

Компания Alibaba в этом году обещает свыше 17 миллионов выгодных предложений в 7 тысячах категорий для более чем 1 миллиарда активных покупателей онлайн-платформ Tmall и Taobao. Еще больший выбор брендов ждет участников торговой площадки Alibaba Tmall Global.

Компанию Alibaba оштрафовали на 2,78 млрд долларов

«В этом году будет самый разнообразный ассортимент продукции за всю историю проведения мероприятия», - заявил глава Центра отраслевого развития и эксплуатации торговых онлайн-площадок Taobao и Tmall Чуй Сюэ.

В прошлом году объемы продаж на электронных торговых площадках Alibaba побили все предыдущие рекорды. За период распродажи с 1 по 3, и 11 ноября оборот от продаж товаров и услуг, торговых интернет-площадок компании достиг 540,3 миллиарда юаней (84,54 миллиарда долларов), в распродаже приняли участие почти 290 тысяч брендов.

Ранее стало известно, что абоненты МегаФона получат безлимитный доступ к маркетплейсам в день распродаж 11 ноября, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:БрендыПродажаРекордКитай
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры