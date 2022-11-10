В Китае стартовала основная часть глобальной онлайн-распродажи по случаю Дня холостяка

Основная часть 14-й ежегодной глобальной онлайн-распродажи по случаю Дня холостяка стартовала в Китае, в этом году в ней принимают участие более 290 тысяч брендов из 90 стран и регионов, сообщает агентство «Прайм».

Компания Alibaba в этом году обещает свыше 17 миллионов выгодных предложений в 7 тысячах категорий для более чем 1 миллиарда активных покупателей онлайн-платформ Tmall и Taobao. Еще больший выбор брендов ждет участников торговой площадки Alibaba Tmall Global.