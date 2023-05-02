В Китае произошло землетрясение
2 мая 202319:46
В провинции Юньнань произошло землетрясение магнитудой 5,3. Об этом сообщает Геологическая служба США.
Очаг залегал примерно в 34 километрах от города Баошань, его население приблизительно составляет 935 тысяч человек.
По предварительным данным, разрушений и пострадавших в результате землетрясения нет.
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2 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru