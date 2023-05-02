В Китае произошло землетрясение

В провинции Юньнань произошло землетрясение магнитудой 5,3. Об этом сообщает Геологическая служба США.

Рядом с Курилами произошло землетрясение магнитудой 4,8

Очаг залегал примерно в 34 километрах от города Баошань, его население приблизительно составляет 935 тысяч человек.

По предварительным данным, разрушений и пострадавших в результате землетрясения нет.

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ФОТО: НСН
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