В Китае чиновника приговорили к смертной казни за взятки на сумму $78 млн

По данным издания, чиновник получил максимальное наказание за взятки на сумму 540 млн юаней (примерно 78 млн долларов по текущему курсу). В суде заявили, что своими действиями Ли Вэньси «нанёс серьезный ущерб интересам страны и народа».

Отмечается, что приговор должен быть приведен в исполнение с отсрочкой на два года, при этом по истечении этого срока казнь заменят на пожизненное заключение без права смягчения наказания. Кроме того, всё имущество чиновника будет конфисковано.

Ранее заместитель руководителя отделения Пенсионного фонда России в Челябинске Александр Орехов был приговорён к четырём годам лишения свободы по обвинению в получении взятки в 26 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

