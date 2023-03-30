В Киеве распилили на куски знаменитый советский истребитель МиГ-17

Депутат Киевсовета Алла Шлапак полагает, что МиГ-17 мог сделать образовательное учреждение мишенью для атак. На его месте собираются разместить детскую площадку.

Шлапак добавила, что киевские власти намеревались отправить истребитель в Государственный музей авиации, но там от него отказались. При этом представители музея заявили, что никаких обращений не получали, а об уничтожении памятника узнали от одного из фанатов авиации. Музейные работники подчеркнули, что рады были бы получить истребитель и в разрезанном виде, чтобы использовать его для реставрации экспонатов.

Отмечается, что МиГ-17 разработали в конце 1940-х годов. Он стал первым из серийных истребителей, который достиг скорости звука. Самолет стоял на вооружении многих армий и принимал участие в боевых действиях во Вьетнаме и на Ближнем Востоке.

Ранее в Одессе снесли памятник вождю мировой революции Владимиру Ленину.

