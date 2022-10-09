В Канаде установили памятник крошкам от «Читоса».

Скульптуру установили в маленьком городе, в котором живут 100 человек. Название города Чидл (Cheedle) созвучно с названием крошек от «Читоса» — Cheetle.

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Отмечается, что само слово придумал в 1980-х американский комик Рич Холл, а компания успела быстро запатентовать название.

Ранее виртуальная энциклопедия собрала 100 самых необычных памятников России из участников конкурса «скульпТУТУра», который провел создатель сообщества путешественников Туту.ру Сергей Пищулов. Об этом сообщает РИА Новости.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
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