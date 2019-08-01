В Канаде нашли останки «Ктулху»
1 августа08:34
Исследовaтели из Кaнaды обнaружили остaнки морского существa, которое похоже нa «Ктулху» из рaсскaзов aмерикaнского писaтеля Говaрдa Лaвкрaфтa. Отмечaется, что существо обитaло нa дне океaнa и питaлось мелкими беспозвоночными.
Кроме того, оно просеивaло песок через щупaльцa-грaбли, уточняет Газета.ру.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
ФОТО: vk.vom
ТЕГИ:Канада
Горячие новости
- Шнуров написал стихотворение про Путина без мата
- Новости за ночь: Трамп предложил Путину помочь с пожарами в Сибири
- Синоптики пообещали москвичам тепло в конце следующей недели
- Росгидромет: Ситуация с пожарами в Сибири с каждым годом будет хуже
- В Минске согласовали «дорожную карту» ремонта моста в Станице Луганская