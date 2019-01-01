В мире

В Калифорнии задержали предполагаемого террориста

29 апреля23:10

Сотрудники полиции и ФБР предотвратили в аштате Калифорния террористический акт, передает ТАСС.

Известно, что подозреваемый ранее служил в Вооруженных силах США и собирался осуществить атаки в нескольких местах в южной части штата.

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