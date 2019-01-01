В мире
Известно, что подозреваемый ранее служил в Вооруженных силах США и собирался осуществить атаки в нескольких местах в южной части штата.
В Калифорнии задержали предполагаемого террориста
29 апреля23:10
Сотрудники полиции и ФБР предотвратили в аштате Калифорния террористический акт, передает ТАСС.
Известно, что подозреваемый ранее служил в Вооруженных силах США и собирался осуществить атаки в нескольких местах в южной части штата.
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