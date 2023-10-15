В JPMorgan заявили о самом опасном времени за последние десятилетия
Конфликт вокруг Украины и боевые действия между Израилем и движением ХАМАС могут иметь длительные и серьезные последствия, сообщил гендиректор JPMorgan Джейми Даймон, говорится в заявлении банка.
Речь идет об энергетических и продовольственных рынках, мировой торговли и международных отношениях. Даймон не исключил, что это «самое опасное время, которое мир видел за последние десятилетия». Отмечается, что JPMorgan готовят «к широкому спектру последствий».
Ранее Даймон сообщил, что надвигается экономический «ураган», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru