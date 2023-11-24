В Израиле заявили об уничтожении командующего ВМС ХАМАС

Израильская армия сообщила об уничтожении на юге сектора Газа командующего военно-морскими силами палестинской группировки ХАМАС, говорится в Telegram военного ведомства.

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Утверждается, что он участвовал в организации нескольких террористических актов на море, которые были предотвращены Армией Израиля.

Командующий ВМС ХАМАС и еще один боец движения были ликвидированы в результате авиаудара.

Ранее в Израиле заявили, что предстоящая пауза в боях в секторе Газа будет короткой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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