В Израиле заявили об уничтожении командующего ВМС ХАМАС
24 ноября 202304:29
Израильская армия сообщила об уничтожении на юге сектора Газа командующего военно-морскими силами палестинской группировки ХАМАС, говорится в Telegram военного ведомства.
Утверждается, что он участвовал в организации нескольких террористических актов на море, которые были предотвращены Армией Израиля.
Командующий ВМС ХАМАС и еще один боец движения были ликвидированы в результате авиаудара.
Ранее в Израиле заявили, что предстоящая пауза в боях в секторе Газа будет короткой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Израиле заявили об уничтожении командующего ВМС ХАМАС
- В Кремле выразил уверенность в дальнейших поставках вооружения НАТО Украине
- В Дублине состоялись протесты после нападения на школьниц
- СМИ: Украина не может получить военные товары из-за протестов в Польше
- Командир «Ахмата» не исключил начало переговоров с Украиной весной 2024 года
- В Омске из маршрутки выгнал подростка на мороз за отказ уступить место
- Пранкер Вован: Шарлот «хочет очень на Украину»
- Глава Минобороны Израиля: пауза в боях в Газе будет короткой
- На трассе «Урал» из-за снегопада образовался затор длиной 100 км
- Катя Лель намерена встретиться с автором песни «Мой мармеладный» Максимом Фадеевым
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru