В Израиле заявили, что обмен заложниками может начаться 23 ноября
22 ноября 202305:01
Израиль и палестинское движение ХАМАС могут начать обмен заложниками 23 ноября, сообщил Sky News старший советник израильского премьера Марк Регев.
По его словам, обмен состоится в том случае, если его одобрит правительство Израиля и Верховный суд. «Надеюсь, что люди начнут возвращаться домой немедленно», — отметил Регев.
Ранее Нетаньяху заявил о прогрессе в переговорах по освобождению заложников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru