В Израиле заявили, что обмен заложниками может начаться 23 ноября

По его словам, обмен состоится в том случае, если его одобрит правительство Израиля и Верховный суд. «Надеюсь, что люди начнут возвращаться домой немедленно», — отметил Регев.

Ранее Нетаньяху заявил о прогрессе в переговорах по освобождению заложников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

