В Израиле заявили, что обмен заложниками может начаться 23 ноября

Израиль и палестинское движение ХАМАС могут начать обмен заложниками 23 ноября, сообщил Sky News старший советник израильского премьера Марк Регев.

ХАМАС выразило готовность пойти на «полный компромисс» по обмену пленными

По его словам, обмен состоится в том случае, если его одобрит правительство Израиля и Верховный суд. «Надеюсь, что люди начнут возвращаться домой немедленно», — отметил Регев.

Ранее Нетаньяху заявил о прогрессе в переговорах по освобождению заложников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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