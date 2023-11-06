В Израиле ракета ПВО упала в жилой район

Одна ракета рухнула в жилом районе в семи километрах от Тель-Авива. Также очевидцы рассказали о мощном ракетном залпе по центру Израиля. В регионе слышны сирены.

Израильская система ПРО «Железный купол» не справилась с ракетными атаками из-за комбинированного удара и возможного дефицита ракет-перехватчиков, объяснил в интервью НСН эксперт Центра анализа, стратегий и технологий (АСТ Центр) Сергей Денисенцев.

