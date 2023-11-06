В Израиле ракета ПВО упала в жилой район
6 ноября 202302:45
В Израиле система противоракетной обороны «Железный купол» дала осечку, сообщает телеканал «360».
Одна ракета рухнула в жилом районе в семи километрах от Тель-Авива. Также очевидцы рассказали о мощном ракетном залпе по центру Израиля. В регионе слышны сирены.
Израильская система ПРО «Железный купол» не справилась с ракетными атаками из-за комбинированного удара и возможного дефицита ракет-перехватчиков, объяснил в интервью НСН эксперт Центра анализа, стратегий и технологий (АСТ Центр) Сергей Денисенцев.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru