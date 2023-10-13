В Израиле объявили северный город Матула запретной военной зоной

Армия обороны Израиля объявила приграничный с Ливаном город Метула запретной зоной. Об этом пишет газета местная Yedioth Ahronoth.

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Агентство ТАСС в свою очередь передает, что в ЦАХАЛ подтвердили, что северный город страны объявлен запретной военной зоной.

Жителям соседних населенных пунктов советуют не ездить в город и его окрестности.

Ранее утром боевики ХАМАС выпустили 150 ракет по израильскому Ашкелону, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Ариэль Спорн
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