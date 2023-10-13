В Израиле объявили северный город Матула запретной военной зоной
13 октября 202314:01
Армия обороны Израиля объявила приграничный с Ливаном город Метула запретной зоной. Об этом пишет газета местная Yedioth Ahronoth.
Агентство ТАСС в свою очередь передает, что в ЦАХАЛ подтвердили, что северный город страны объявлен запретной военной зоной.
Жителям соседних населенных пунктов советуют не ездить в город и его окрестности.
Ранее утром боевики ХАМАС выпустили 150 ракет по израильскому Ашкелону, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru