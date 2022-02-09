В Италии отменяют обязательное ношение масок на открытом воздухе

С 11 февраля в Италии отменяется требование об обязательном ношении защитных масок на открытом воздухе, сообщает RT со ссылкой на издание The Local.

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Как сообщил заместитель главы Минздрава страны Андреа Коста, данная мера будет отменена по всей стране.

Ношение маски на открытом воздухе стало обязательным с 23 декабря 2021 года на всей территории Италии.

Тем временем, власти Швеции отменяют запрет на въезд в страну. Об этом сообщает Шведское радио. С 9 февраля жители Евросоюза, Северной Европы, а также Европейской экономической зоны смогут въезжать в Швецию без ковид-паспортов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусЗащитная маскаИталия
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