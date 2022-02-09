В Италии отменяют обязательное ношение масок на открытом воздухе
С 11 февраля в Италии отменяется требование об обязательном ношении защитных масок на открытом воздухе, сообщает RT со ссылкой на издание The Local.
Как сообщил заместитель главы Минздрава страны Андреа Коста, данная мера будет отменена по всей стране.
Ношение маски на открытом воздухе стало обязательным с 23 декабря 2021 года на всей территории Италии.
Тем временем, власти Швеции отменяют запрет на въезд в страну. Об этом сообщает Шведское радио. С 9 февраля жители Евросоюза, Северной Европы, а также Европейской экономической зоны смогут въезжать в Швецию без ковид-паспортов.
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