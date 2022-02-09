В Италии отменяют обязательное ношение масок на открытом воздухе

Как сообщил заместитель главы Минздрава страны Андреа Коста, данная мера будет отменена по всей стране.

Ношение маски на открытом воздухе стало обязательным с 23 декабря 2021 года на всей территории Италии.

Тем временем, власти Швеции отменяют запрет на въезд в страну. Об этом сообщает Шведское радио. С 9 февраля жители Евросоюза, Северной Европы, а также Европейской экономической зоны смогут въезжать в Швецию без ковид-паспортов.

