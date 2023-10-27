В Испании авто сбило велосипедистов, участвующих в марше в поддержку Газы
В Испании мужчина на автомобиле сбил группу велосипедистов, устроивших пробег в поддержку Палестины, сообщает газета Pais.
Акция проходила в Мадриде 26 октября. Представитель экстренных служб испанской столицы рассказал, что после ДТП водитель скрылся, однако позже сам явился в полицию и обвинил велосипедистов в нападении, после чего он решил им отомстить.
«Автомобилист нанёс легкие ранения пяти участникам протеста, один из которых был доставлен в больницу», - уточнил он.
Ранее автомобиль протаранил забастовку в поддержку Палестины в городе Миннеаполис в американском штате Миннесота, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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