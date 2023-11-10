В Иране произошло землетрясение магнитудой 4,9
10 ноября 202320:12
На западе Ирана зафиксировано землетрясение магнитудой 4,9, передает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр подземных толчков располагался в 37 километрах от города Дехлоран. В населенном пункте проживают порядка 46 тысяч человек.
По данным сейсмологов, очаг землетрясения находился на глубине 11 километров. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
В Ахтынском районе Дагестана 24 октября произошло землетрясение магнитудой 4,8. Пострадавших и разрушений нет, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru