В Иране произошло землетрясение магнитудой 4,9

Эпицентр подземных толчков располагался в 37 километрах от города Дехлоран. В населенном пункте проживают порядка 46 тысяч человек.

По данным сейсмологов, очаг землетрясения находился на глубине 11 километров. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

В Ахтынском районе Дагестана 24 октября произошло землетрясение магнитудой 4,8. Пострадавших и разрушений нет, отмечает «Радиоточка НСН».

