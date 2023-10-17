В Иране допустили возможность «любых превентивных мер» против Израиля

«Лидеры сопротивления не позволят израильскому режиму делать в Газе все, что захочет, а потом, когда успокоится насчет Газы, отправляться за другими очагами сопротивления в регионе», — отметил глава МИД исламской республики.

Абдоллахиан пояснил, что имеет в виду под сопротивлением не только движение «Хезболлах». По словам министра, в последние годы стихийные группы сопротивления появились по всему региону в целях «сохранения независимости стран» и «противостояния актам агрессии израильского режима», пишет «Свободная пресса».

«Расширение масштабов войны в области сопротивления само по себе создаст картину, результатом которой будет изменение географической карты Израиля», — отметил Абдоллахиан.

Кроме того, глава МИД Ирана оценил возможность вступления республики в конфликт. По словам Абдоллахиана, «можно представить любую вероятность», отмечает телеканал «360».

