В Иране допустили возможность «любых превентивных мер» против Израиля

«Любые превентивные меры» могут быть реализованы против Израиля в ближайшие часы, считает министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан. Об этом сообщает агентство Fars.

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«Лидеры сопротивления не позволят израильскому режиму делать в Газе все, что захочет, а потом, когда успокоится насчет Газы, отправляться за другими очагами сопротивления в регионе», — отметил глава МИД исламской республики.

Абдоллахиан пояснил, что имеет в виду под сопротивлением не только движение «Хезболлах». По словам министра, в последние годы стихийные группы сопротивления появились по всему региону в целях «сохранения независимости стран» и «противостояния актам агрессии израильского режима», пишет «Свободная пресса».

«Расширение масштабов войны в области сопротивления само по себе создаст картину, результатом которой будет изменение географической карты Израиля», — отметил Абдоллахиан.

Кроме того, глава МИД Ирана оценил возможность вступления республики в конфликт. По словам Абдоллахиана, «можно представить любую вероятность», отмечает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
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