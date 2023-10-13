В Иордании тысячи человек вышли на шествие в поддержку Палестины
13 октября 202315:17
Тысячи человек вышли на шествие в поддержку Палестины в иорданской столице Аммане. Об этом сообщает РИА Новости.
Участники акции собрались около мечети в центре Аммана, толпа скандирует лозунги в поддержку Палестины. Также сообщается, что собравшиеся выкрикивают лозунги против Израиля.
Местное агентство Ammon уточняет, что акции в поддержку палестинцев проходят в большинстве провинций королевства.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru