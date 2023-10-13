В Иордании тысячи человек вышли на шествие в поддержку Палестины

Участники акции собрались около мечети в центре Аммана, толпа скандирует лозунги в поддержку Палестины. Также сообщается, что собравшиеся выкрикивают лозунги против Израиля.

Местное агентство Ammon уточняет, что акции в поддержку палестинцев проходят в большинстве провинций королевства.

