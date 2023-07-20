В Йоханнесбурге произошел мощный взрыв

По данным радиостанции, из-за этого обрушилась часть оживленной автомагистрали в деловом квартале. В проезжей части образовалась огромная дыра. Некоторые машины повалены. На месте работают спасатели. По словам очевидцев, взрыв мог произойти из-за утечки газа.

По предварительной информации, в результате взрыва пострадали как минимум 40 человек.

