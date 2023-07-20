В Йоханнесбурге произошел мощный взрыв
20 июля 202303:29
В ЮАР в городе Йоханнесбург произошел взрыв, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на SABC.
По данным радиостанции, из-за этого обрушилась часть оживленной автомагистрали в деловом квартале. В проезжей части образовалась огромная дыра. Некоторые машины повалены. На месте работают спасатели. По словам очевидцев, взрыв мог произойти из-за утечки газа.
По предварительной информации, в результате взрыва пострадали как минимум 40 человек.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Йоханнесбурге произошел мощный взрыв
- В украинском городе Сумы произошли взрывы
- В работе WhatsApp произошел большой сбой
- Стоимость пшеницы в США взлетела после заявления Москвы о судах в Черном море
- Детский омбудсмен проведет проверку после обнаружения тела мальчика в Москве
- Принц Гарри и Меган Маркл будут жить отдельно
- Находящийся в розыске бывший мэр Владикавказа сдался полиции
- В Подмосковье во дворе жилого комплекса произошел конфликт со стрельбой
- Таксист сбил женщину с детьми в Москве
- США одобрили поставку Германии ракет AMRAAM
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru