В Йоханнесбурге произошел мощный взрыв

В ЮАР в городе Йоханнесбург произошел взрыв, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на SABC.

Дорога провалилась после мощного взрыва в Йоханнесбурге в ЮАР

По данным радиостанции, из-за этого обрушилась часть оживленной автомагистрали в деловом квартале. В проезжей части образовалась огромная дыра. Некоторые машины повалены. На месте работают спасатели. По словам очевидцев, взрыв мог произойти из-за утечки газа.

По предварительной информации, в результате взрыва пострадали как минимум 40 человек.

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