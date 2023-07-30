В Индии резко выросло число заразившихся лихорадкой Денге
В столице Индии Нью-Дели произошел резкий рост заболеваемости лихорадкой Денге, пишет РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения города Саурабха Бхардваджа.
Он отметил, что с начала 2023 года в столице Индии зафиксировано 187 случаев заболевания. Это рекорд с 2018 года.
По словам Бхардваджа, в июне заразились более 40 человек. Большинство из них стали переносчиками DENV-2 - второго серотипа вируса.
По информации издания The Pattaya News, в 18 провинциях Таиланда, включая Пхукет, Краби и Бангкок, растет число случаев заболевания лихорадкой Денге, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Пакистане в результате взрыва погибли 35 человек
- В Индии резко выросло число заразившихся лихорадкой Денге
- Бывший советник Кучмы призвал Зеленского остановить мобилизацию
- Экс-разведчик Риттер: США готовы пожертвовать сотнями тысяч украинцев
- В Париже заявили о решимости Макрона защитить французов в Нигере
- С монумента «Родина-мать» в Киеве уберут герб СССР
- Песков отказался раскрывать содержание послания Путина Ким Чен Ыну
- Услышали даже ночью. Глава католической церкви манипулирует зерновой сделкой ради украинских прихожан
- Офицер ВСУ пожаловался на способность ВС РФ заглушить Starlink
- В Таганроге задержали стрелявшего по прохожим мужчину
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru