В Индии резко выросло число заразившихся лихорадкой Денге

Он отметил, что с начала 2023 года в столице Индии зафиксировано 187 случаев заболевания. Это рекорд с 2018 года.

По словам Бхардваджа, в июне заразились более 40 человек. Большинство из них стали переносчиками DENV-2 - второго серотипа вируса.

По информации издания The Pattaya News, в 18 провинциях Таиланда, включая Пхукет, Краби и Бангкок, растет число случаев заболевания лихорадкой Денге, передает «Радиоточка НСН».

