В Индии начнут разработку вакцины против «омикрона»

В Индии начнут разработку вакцины против штамма коронавируса «омикрон». Об этом сообщает РИА Новости.

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Отмечается, медрегулятор страны одобрил соответствующую заявку Института сыворотки. Таким образом, организация получила право к изучению, тестированию и анализу новой вакцины.

«Омикрон» был выявлен в ноябре прошлого года в ЮАР. В настоящее время он уже зарегистрирован в большинстве стран мира.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИндияКоронавирус
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