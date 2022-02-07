В Индии начнут разработку вакцины против «омикрона»
7 февраля 202222:59
В Индии начнут разработку вакцины против штамма коронавируса «омикрон». Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, медрегулятор страны одобрил соответствующую заявку Института сыворотки. Таким образом, организация получила право к изучению, тестированию и анализу новой вакцины.
«Омикрон» был выявлен в ноябре прошлого года в ЮАР. В настоящее время он уже зарегистрирован в большинстве стран мира.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru