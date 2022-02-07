В Индии начнут разработку вакцины против «омикрона»

Отмечается, медрегулятор страны одобрил соответствующую заявку Института сыворотки. Таким образом, организация получила право к изучению, тестированию и анализу новой вакцины.

«Омикрон» был выявлен в ноябре прошлого года в ЮАР. В настоящее время он уже зарегистрирован в большинстве стран мира.



