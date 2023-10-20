В Иерусалимском округе прозвучала воздушная тревога
20 октября 202313:23
В населенном пункте Адерет Иерусалимского округа Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги, пишет армия страны в своем Telegram-канале.
«Сирены прозвучали в мошаве Адерет», - говорится в сообщении.
Подробности разрушения или информация о наличии пострадавших или жертв не приводится.
Накануне сирены воздушной тревоги прозвучали в городе Ашдод на юге Израиля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru