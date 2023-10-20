В Иерусалимском округе прозвучала воздушная тревога

В населенном пункте Адерет Иерусалимского округа Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги, пишет армия страны в своем Telegram-канале.

«Не меньше года»: В Израиле готовятся к наземной операции в секторе Газа
«Сирены прозвучали в мошаве Адерет», - говорится в сообщении.

Подробности разрушения или информация о наличии пострадавших или жертв не приводится.

Накануне сирены воздушной тревоги прозвучали в городе Ашдод на юге Израиля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Сектор ГазаПалестинаИзраиль

Горячие новости

Все новости

партнеры