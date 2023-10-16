В Иерусалиме и Тель-Авиве прогремели взрывы

В Иерусалиме и Тель-Авиве прогремели взрывы, пишет издание Times of Israel. Отмечается, что они прозвучали на фоне сирен в городах.

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Очевидцы сообщают, что над районами раздаются громкие взрывы, при этом сообщений о пострадавших, погибших или каких-либо разрушениях не приводится.

Израильские города в течение суток активно обстреливаются боевиками ХАМАС, в них регулярно включаются сигналы воздушной тревоги.

Ранее днем сигнал о бомбардировке прозвучал в Ашкелоне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кристина Афанасьева
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