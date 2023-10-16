В Иерусалиме и Тель-Авиве прогремели взрывы

Очевидцы сообщают, что над районами раздаются громкие взрывы, при этом сообщений о пострадавших, погибших или каких-либо разрушениях не приводится.

Израильские города в течение суток активно обстреливаются боевиками ХАМАС, в них регулярно включаются сигналы воздушной тревоги.

Ранее днем сигнал о бомбардировке прозвучал в Ашкелоне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

