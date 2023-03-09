В Харькове прекратил работу электротранспорт

Работа электротранспорта приостановлена в Харькове, вместо него на маршруты вышли автобусы по схеме блэкаута. Об этом сообщила мэрия города в Telegram-канале.

Рогов заявил о прекращении Украиной подачи электричества на ЗАЭС

Харьковский метрополитен в свою очередь работает в режиме укрытия, сообщило руководство Харькова.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина разработала проекты защиты энергообъектов в стране от дронов и ракет.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МетрополитенХарьковТранспорт
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