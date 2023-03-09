В Харькове прекратил работу электротранспорт
9 марта 202310:45
Работа электротранспорта приостановлена в Харькове, вместо него на маршруты вышли автобусы по схеме блэкаута. Об этом сообщила мэрия города в Telegram-канале.
Харьковский метрополитен в свою очередь работает в режиме укрытия, сообщило руководство Харькова.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина разработала проекты защиты энергообъектов в стране от дронов и ракет.
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9 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru