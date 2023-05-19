В Грузии заявили, что не будут подчиняться политике Евросоюза
Грузия не намерена подчиняться политике Евросоюза, так как не является членом сообщества. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили, передает ТАСС.
«Для того, чтобы подчиняться политике Евросоюза, мы должны быть членами ЕС», — указал Гарибашвили в ответ на критику со стороны Брюсселя в связи с восстановлением авиасообщения с Россией.
Премьер подчеркнул, что на вступление Грузии в союз «уйдут годы».
Кроме того, Гарибашвили назвал правильным решением восстановление полетов с РФ, подчеркнув, что в республику не будут летать попавшие под санкции Запада перевозчики.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об отмене визового режима с Грузией и запрета для отечественных авиакомпаний на прямые перелеты в республику, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». В Тбилиси прогнозируют, что благодаря этому турпоток из России увеличится в семь раз.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru