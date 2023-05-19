В Грузии заявили, что не будут подчиняться политике Евросоюза

«Для того, чтобы подчиняться политике Евросоюза, мы должны быть членами ЕС», — указал Гарибашвили в ответ на критику со стороны Брюсселя в связи с восстановлением авиасообщения с Россией.

Премьер подчеркнул, что на вступление Грузии в союз «уйдут годы».

Кроме того, Гарибашвили назвал правильным решением восстановление полетов с РФ, подчеркнув, что в республику не будут летать попавшие под санкции Запада перевозчики.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об отмене визового режима с Грузией и запрета для отечественных авиакомпаний на прямые перелеты в республику, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». В Тбилиси прогнозируют, что благодаря этому турпоток из России увеличится в семь раз.

