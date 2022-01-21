В Грузии доля заразившихся «омикроном» выросла до 70%
21 января 202200:20
Число заразившихся штаммом «омикрон» в Грузии выросло до 70% в среднем по стране. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на власти государства.
Отмечается, что в Тбилиси этот показатель достиг 80%.
С начала пандемии в Грузии зафиксировано свыше миллиона случаев заражения, из которых 14,5 тысяч закончились летальным исходом.
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Заразились
10,9 млн+38 850 / сут.
Умерли
324 тыс.+684 / сут.
Выздоровели
10,0 млн+24 478 / сут.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru