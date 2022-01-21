В Грузии доля заразившихся «омикроном» выросла до 70%

Число заразившихся штаммом «омикрон» в Грузии выросло до 70% в среднем по стране. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на власти государства.

Установлен новый рекорд по числу зараженных короновирусом за 24 часа

Отмечается, что в Тбилиси этот показатель достиг 80%.

С начала пандемии в Грузии зафиксировано свыше миллиона случаев заражения, из которых 14,5 тысяч закончились летальным исходом.




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ТЕГИ:КоронавирусГрузия
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