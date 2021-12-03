В Греции срок ревакцинации сократили до трех месяцев

Власти Греции приняли решение о сокращении срока ревакцинации с шести до трех месяцев. Об этом сообщает РИА Новости.

Вирусолог рассказал, как изменится список противопоказаний к вакцинации

Речь идет о периоде между второй и третьей прививками. Отмечается, что решение принято из-за распространения штамма «омикрон» и наступлением зимнего периода.

Отмечается, что перенесшим COVID бустерную прививку будут делать через три месяца после выздоровления.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Греция
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