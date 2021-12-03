В Греции срок ревакцинации сократили до трех месяцев
3 декабря 202120:16
Власти Греции приняли решение о сокращении срока ревакцинации с шести до трех месяцев. Об этом сообщает РИА Новости.
Речь идет о периоде между второй и третьей прививками. Отмечается, что решение принято из-за распространения штамма «омикрон» и наступлением зимнего периода.
Отмечается, что перенесшим COVID бустерную прививку будут делать через три месяца после выздоровления.
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3 декабря 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru