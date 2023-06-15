В госпитале Берлина заявили, что Буданов у них не лечится
Военный госпиталь Берлина опроверг сообщения о том, что в медучреждении проходит лечение глава украинской разведки Юрий Буданов. Об этом сообщает РИА Новости.
«Человек с таким именем у нас не лежит», - заявили в приемной госпиталя.
Медучреждение расположено в берлинском районе Митте. Украинские военные проходят там лечение с 2014 года.
Ранее сообщалось, что Буданов получения ранения 29 мая во время российского удара по зданию Главного управления разведки. По некоторым данным, ракета «прилетела» в соседний кабинет главы ведомства, передает «Радиоточка НСН».
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