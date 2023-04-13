В Госдепе допустили восстановление Украины за счет активов РФ

США могут использовать заблокированные российские активы для восстановления Украины. Такое заявление сделала заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, сообщают СМИ.

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Речь идет об активах Центрального банка России, хранящихся на счетах в иностранных банках. Это около $300 миллиардов, уточнила Нуланд.

Представитель внешнеполитического ведомства пообещала Киеву помочь в восстановлении энергетической инфраструктуры. По ее словам, необходимо укреплять интеграцию Украины с Европой.

Швейцарские банки могут заморозить российские активы, поскольку конфисковать их незаконно. Об этом «Радиоточке НСН» рассказал глава отдела экономических исследований Института Европы РАН Анатолий Бажан.

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ФОТО: РИА Новости/Стрингер
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