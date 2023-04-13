В Госдепе допустили восстановление Украины за счет активов РФ
США могут использовать заблокированные российские активы для восстановления Украины. Такое заявление сделала заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, сообщают СМИ.
Речь идет об активах Центрального банка России, хранящихся на счетах в иностранных банках. Это около $300 миллиардов, уточнила Нуланд.
Представитель внешнеполитического ведомства пообещала Киеву помочь в восстановлении энергетической инфраструктуры. По ее словам, необходимо укреплять интеграцию Украины с Европой.
Швейцарские банки могут заморозить российские активы, поскольку конфисковать их незаконно. Об этом «Радиоточке НСН» рассказал глава отдела экономических исследований Института Европы РАН Анатолий Бажан.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru