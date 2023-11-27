В Германии заявили о тяжелом дефиците боеприпасов

Армия Германии из-за масштабных поставок оружия Украине сможет продержаться в бою, в случае его возникновения, не более двух дней, сообщил DPA вице-председатель оппозиционной фракции ХДС/ХСС Йохан Вадефуль.

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Он назвал это «катастрофическим результатом», так как «разумная» передача боеприпасов Киеву «переросла теперь в тяжелый дефицит у Бундесвера».

Вадефуль назвал недопустимой ситуацию, при которой Бундесвер не способен компенсировать переданную Украине технику и боеприпасы.

Германия находится в «тяжелом государственном кризисе», сообщил ранее премьер-министра Баварии Маркус Зёдер. По его словам, это происходит на фоне бюджетных проблем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Вадим Савицкий
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