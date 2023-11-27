Он назвал это «катастрофическим результатом», так как «разумная» передача боеприпасов Киеву «переросла теперь в тяжелый дефицит у Бундесвера».

Вадефуль назвал недопустимой ситуацию, при которой Бундесвер не способен компенсировать переданную Украине технику и боеприпасы.

Германия находится в «тяжелом государственном кризисе», сообщил ранее премьер-министра Баварии Маркус Зёдер. По его словам, это происходит на фоне бюджетных проблем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

