В Германии задержали десятки подозреваемых в подготовке госпереворота
Полиция Германии задержала десятки человек по подозрению в подготовке к штурму бундестага с целью государственного переворота. Об этом пишет газета Zeit.
По данным издания, свержение власти в ФРГ планировали предполагаемые правые экстремисты. В причастности к подготовке перевороту подозревают 52 человека, 25 из них уже арестованы. Полиция проводит обыски более чем в 130 домах и квартирах по всей Германии.
Как сообщили в Генпрокуратуре ФРГ, среди задержанных по подозрению в подготовке госпереворота есть россиянка, пишет RT. Женщину подозревают в посредничестве между «лидером заговора и представителями России». При этом в Берлине не считают, что заговорщиков поддерживали российские официальные лица.
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