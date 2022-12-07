В Германии задержали десятки подозреваемых в подготовке госпереворота

Полиция Германии задержала десятки человек по подозрению в подготовке к штурму бундестага с целью государственного переворота. Об этом пишет газета Zeit.

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По данным издания, свержение власти в ФРГ планировали предполагаемые правые экстремисты. В причастности к подготовке перевороту подозревают 52 человека, 25 из них уже арестованы. Полиция проводит обыски более чем в 130 домах и квартирах по всей Германии.

Как сообщили в Генпрокуратуре ФРГ, среди задержанных по подозрению в подготовке госпереворота есть россиянка, пишет RT. Женщину подозревают в посредничестве между «лидером заговора и представителями России». При этом в Берлине не считают, что заговорщиков поддерживали российские официальные лица.

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ФОТО: РИА Новости/Николай Филяков
ТЕГИ:ЗадержаниеГоспереворотГермания
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