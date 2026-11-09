В Германии выставили на продажу замок XIII века за €1

По данным издания, он продается за €1. Глава населенного пункта Маттиас Мит заявил, что здание важно для региона и для Саксонии. «Предстоит многое сделать. Но крыша не протекает», - указал он.

Замок был построен около 800 лет назад. Он представляет собой окруженное водой историческое сооружение площадью порядка 1012 кв. м. Внутри расположены рыцарский зал и две башни. Будущему владельцу придется вложить значительные средства в восстановление.

По оценкам властей, капитальная реконструкция обойдется в €20 млн.

Мит считает, что после проведения восстановительных работ замок можно переоборудовать в гостиницу, дом престарелых или образовательный центр.

Ранее стало известно, что в ФРГ за €11 млн продают отель-замок российских бизнесменов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

