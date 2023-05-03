В Германии обыскали яхту россиянина, подозреваемого в обходе санкций
Полиция Германии провела обыск на яхте россиянина, которого подозревают в нарушении наложенных на него санкций, сообщает пресс-служба Федерального ведомства уголовной полиции страны.
Уточняется, что следственные действия были проведены на судне «67-летнего предпринимателя из России», однако его имя не раскрывается.
В ведомстве указали, что санкции против обвиняемого Евросоюз ввёл в 2022 году находится под санкциями Евросоюза, однако он не уведомил Немецкий федеральный банк и Федеральное ведомство экономики и экспортного контроля (BAFA) об активах, которые хранятся на территории Германии.
Ранее генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что введение Грузией санкций против России было бы равнозначно совершению харакири, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+3 214 / сут.
Умерли
398 тыс.+33 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+6 549 / сут.
- В ДНР связали комендантский час в Херсоне с возможным контрнаступлением ВСУ
- На Украине приняли законопроект с названием «Антипушкин»
- Кеннеди-младший заявил о войне США против России на Украине
- В Германии обыскали яхту россиянина, подозреваемого в обходе санкций
- ЕС переводит экономику в военный режим ради Украины
- Пираты взяли в плен двух грузин и россиянина в водах Габона
- СМИ: ФК «Алания» не пустят в РПЛ из-за проблем со стадионом
- Найден похититель жилетки Князева с выставки «Король и Шут» в Москве
- Инстасамка улетела в Дубай
- Президент ЦСКА заявил об улучшении состояния избитого баскетболиста Шведа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru