Уточняется, что следственные действия были проведены на судне «67-летнего предпринимателя из России», однако его имя не раскрывается.

В ведомстве указали, что санкции против обвиняемого Евросоюз ввёл в 2022 году находится под санкциями Евросоюза, однако он не уведомил Немецкий федеральный банк и Федеральное ведомство экономики и экспортного контроля (BAFA) об активах, которые хранятся на территории Германии.

Ранее генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что введение Грузией санкций против России было бы равнозначно совершению харакири, сообщает RT.