Ответственный за строительство и планирование района должен был приступить к обязанностям после запрос от властей. Однако, за пять лет ему не поставили ни одной задачи. При этом ежегодно муниципальный работник получал 70 тысяч евро.

По предварительным данным надзорных органов, которые ведут расследование, местный бургомистр Бернд Брато мог ввести пост для отмывания средств. Если версия подтвердится, бургомистру придётся возместить ущерб. Чиновнику, который пять лет ничего не делал, ничего не грозит, потому что он не нарушал условий договора.

Ранее стало известно, что почти 10 тысяч коррупционеров, в том числе высокопоставленных чиновников, поймали и привлекли к ответственности в России за последние полгода. Об этом заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов в интервью RT.

