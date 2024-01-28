В ФРГ прошли многотысячные демонстрации

По данным правоохранительных органов, в Дюссельдорфе на улицы вышли около 100 тысяч человек. Также протесты прошли в Зигмарингене, Ахене, Оснабрюке, в них приняли участие видные немецкие политики. Как заявил глава Минобороны Борис Писториус, АдГ стремится изменить политическую систему в стране.

Германия находится в «тяжелом государственном кризисе». Это происходит на фоне бюджетных проблем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

