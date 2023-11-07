В Финском заливе начали ремонт поврежденного российского кабеля связи

Россия начала ремонтные работы на поврежденном кабеле связи «Балтика», пролегающем в экономической зоне Финляндии. Об этом заявили в финском министерстве экономики, передает РИА Новости.

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Кабель проложен по дну Финского залива и соединяет Санкт-Петербург и Калининград, пишет RT. Российская сторона еще 12 октября уведомила Хельсинки о повреждении кабеля и намерении начать ремонтные работы. Однако Финляндия попросила отложить ремонт из-за расследования ЧП с газопроводом Balticconnector.

«Российское ремонтное судно "Спасатель Карев" 6 ноября 2023 года начало ремонтные работы на кабеле связи "Балтика" компании "Ростелеком" в Финском заливе», — указали в министерстве экономики.

Отмечается, что российская компания провела переговоры с финским ведомством о ремонте кабеля. Причина его повреждения не уточняется, указывает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
ТЕГИ:РемонтРоссияФинляндия

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