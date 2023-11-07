В Финском заливе начали ремонт поврежденного российского кабеля связи

Кабель проложен по дну Финского залива и соединяет Санкт-Петербург и Калининград, пишет RT. Российская сторона еще 12 октября уведомила Хельсинки о повреждении кабеля и намерении начать ремонтные работы. Однако Финляндия попросила отложить ремонт из-за расследования ЧП с газопроводом Balticconnector.

«Российское ремонтное судно "Спасатель Карев" 6 ноября 2023 года начало ремонтные работы на кабеле связи "Балтика" компании "Ростелеком" в Финском заливе», — указали в министерстве экономики.

Отмечается, что российская компания провела переговоры с финским ведомством о ремонте кабеля. Причина его повреждения не уточняется, указывает телеканал «360».

