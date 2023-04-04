В Финляндии подняли флаг НАТО
4 апреля 202316:47
Флаг НАТО подняди над Генштабом Сил обороны Финляндии, сообщает РИА Новости.
«Членство Финляндии делает НАТО сильнее, а Финляндию безопаснее», - заявили в Минобороны Финляндии.
4 апреля Финляндия вступила в НАТО. Таким образом сухопутная граница с альянсом выросла более чем на 1200 километров.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не собирается размещать войска на территории Финляндии без соответствующего запроса, сообщает «Радиоточка НСН».
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4 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru