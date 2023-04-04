В Финляндии подняли флаг НАТО

Флаг НАТО подняди над Генштабом Сил обороны Финляндии, сообщает РИА Новости.

«Членство Финляндии делает НАТО сильнее, а Финляндию безопаснее», - заявили в Минобороны Финляндии.

4 апреля Финляндия вступила в НАТО. Таким образом сухопутная граница с альянсом выросла более чем на 1200 километров.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не собирается размещать войска на территории Финляндии без соответствующего запроса, сообщает «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ФинляндияНАТО

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