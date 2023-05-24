В Европе обвинили украинскую администрацию в незаконном переделе бизнеса
С начала спецоперации украинские политики во главе с главой государства Владимиром Зеленским делят бизнес-сектор с привлечением служб безопасности, сообщает Politico.
Политики в бывшей советской республике сосредоточили в своих руках «неограниченную власть». А из-за конфликта она стала неприкасаемой в глазах международного сообщества и средств массовой информации. Издание отмечает, что ряд украинских политиков используют конфликт как возможность обогащения и грабежа своих оппонентов.
Власти страны занимаются вымогательством, грабежами, а также устраняют конкурентов по бизнесу, говорится в статье.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru