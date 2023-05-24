В Европе обвинили украинскую администрацию в незаконном переделе бизнеса

Политики в бывшей советской республике сосредоточили в своих руках «неограниченную власть». А из-за конфликта она стала неприкасаемой в глазах международного сообщества и средств массовой информации. Издание отмечает, что ряд украинских политиков используют конфликт как возможность обогащения и грабежа своих оппонентов.

Власти страны занимаются вымогательством, грабежами, а также устраняют конкурентов по бизнесу, говорится в статье.

