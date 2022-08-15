В Европарламенте хотят поправить психическое здоровье европейцев

Психическое здоровье европейцев вызывает серьезную озабоченность в Европарламенте. Граждан призывают подписать петицию и объявить 2023 год европейским годом психического здоровья. С инициативой выступила ведущая фракция Европейская народная партия (ЕНП).

Как отмечается в заявлении парламентариев, примерно 84 миллиона европейцев с точки зрения психического здоровья чувствуют себя не удовлетворительно. В документе приводятся данные согласно которым в допандемийные годы проблемы с психическим здоровьем имел каждый шестой европеец.

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«Можно только догадываться, насколько эти цифры могли вырасти после пандемии COVID-19. Социальная изоляция, потеря работы, тревога о здоровье – это лишь некоторые из триггеров, возникших во время пандемии», - цитирует РИА Новости заявлении ЕНП.

По мнению депутатов, особенно негативно ситуация с пандемией отразилась на молодежи. Дабы избежать проблем в перспективе, парламентарии намерены в следующем году привлечь пристальное внимание к оказанию качественных услуг в области психического здоровья европейцев.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Федоренко
ТЕГИ:ПсихиатрияЗдоровьеЕвропарламент
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