«Можно только догадываться, насколько эти цифры могли вырасти после пандемии COVID-19. Социальная изоляция, потеря работы, тревога о здоровье – это лишь некоторые из триггеров, возникших во время пандемии», - цитирует РИА Новости заявлении ЕНП.

По мнению депутатов, особенно негативно ситуация с пандемией отразилась на молодежи. Дабы избежать проблем в перспективе, парламентарии намерены в следующем году привлечь пристальное внимание к оказанию качественных услуг в области психического здоровья европейцев.

Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале заявил, что Запад находится на стадии духовного вымирания.

