В Эстонии заявили, что не спешит закрывать КПП на границе с Россией
Эстония не спешит закрывать контрольно-пропускные пункты на границе с Россией по примеру Финляндии, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра внутренних дел Лаури Ляэнеметс.
По его словам, в настоящее время миграционное давление на эстонскую границу не требует этого. При этом дипломат указал, что власти готовы закрыть пограничные пункты. Однако это не будет делаться, «чтобы показать свою активность или ради имиджа».
Ранее правительство Финляндии решило на месяц, до 23 декабря, закрыть все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией, оставив лишь один – это самый северный КПП Райя-Йоосепи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru