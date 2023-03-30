В ЕС достигли предварительного соглашения по возобновляемым источникам энергии

Так, переговоры затрагивают нескольких вопросов. В частности, ряд стран во главе с Францией настаивали на том, чтобы водород, произведенный с использованием атомной энергии, считался возобновляемым.

Ранее газета The Times сообщила, что власти Великобритании хотят ввести зеленые таможенные пошлины на импорт продукции из стран, где применяются отсталые, по мнению Лондона, методы охраны окружающей среды. Отмечается, что подобная мера призвана обеспечить одинаковые правила для британских производителей и иностранных поставщиков, а также стимулировать переход последних на возобновляемые источники энергии, сообщает НСН.

