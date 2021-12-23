В Эквадоре вакцинацию сделали обязательной

Отмечается, что решение принято в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране и ростом заражений после обнаружения штамма «омикрон». Согласно Минздраву, в стране имеется достаточное количество вакцин.

Исключения составят те граждане, у которых имеются противопоказания. Однако, для этого им нужно будет предоставить справку.

В настоящее время в стране привиты 77% населения.

