В Эквадоре вакцинацию сделали обязательной

Власти Эквадора объявили обязательную вакцинацию от коронавируса для жителей страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эквадорский Минздрав.

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Отмечается, что решение принято в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране и ростом заражений после обнаружения штамма «омикрон». Согласно Минздраву, в стране имеется достаточное количество вакцин.

Исключения составят те граждане, у которых имеются противопоказания. Однако, для этого им нужно будет предоставить справку.

В настоящее время в стране привиты 77% населения.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭквадорВакцинация
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