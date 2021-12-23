В Эквадоре вакцинацию сделали обязательной
Власти Эквадора объявили обязательную вакцинацию от коронавируса для жителей страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эквадорский Минздрав.
Отмечается, что решение принято в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране и ростом заражений после обнаружения штамма «омикрон». Согласно Минздраву, в стране имеется достаточное количество вакцин.
Исключения составят те граждане, у которых имеются противопоказания. Однако, для этого им нужно будет предоставить справку.
В настоящее время в стране привиты 77% населения.
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