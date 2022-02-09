В ЕК заявили, что половина населения мира вакцинирована против коронавируса

Половина населения мира полностью вакцинирована от COVID-19. Об этом заявила еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес, передает ТАСС.

Между тем, она отметила, что существует проблема недоиспользования вакцин. По словам Кириакидес, этот вопрос особенно остро стоит в странах Африки, где вакцины могут использоваться не полностью или несвоевременно.

Еврокоммисар отметила, что в настоящее время комиссия работает над созданием необходимой инфраструктуры для вакцинации в Африке. По ее словам, эта тема станет главной на саммите ЕС - Африканский союз, который состоится на следующей неделе.

