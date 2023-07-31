В Дании предложили запретить акции с сожжением Корана
Один из организаторов прошедшей в Копенгагене против сожжения счел необходимым ввести закон. который бы полностью запретил подобные акции в Дании. Слова активиста приводит местный телеканал TV2.
Акция прошла 28 июля около здания королевского дворца в датской столице.
По его активиста, закон бы положил конец «насмешкам и ненависти к определенной группе датского населения».
Накануне местное правительство заявило о рассмотрении вопроса касаемо акции сожжения Корана и других подобных мероприятий, которые оскорбляют религию и культуру.
Ранее днем в Швеции анонсировали новую акцию с сожжением Корана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru